S.A. 23 gennaio 2023 Stasera Claudia Crabuzza al Verdi Sul palco l´artista algherese riproporrà il raffinato omaggio all’artista cilena Violeta Parra con i nuovi adattamenti in italiano



SASSARI - Dopo il grande successo dello scorso 5 dicembre ritorna questa sera, lunedì 23 gennaio alle 21 a grande richiesta nella Sala concerti del teatro Verdi il concerto della cantautrice algherese Claudia Crabuzza “Difesa di Violeta Parra”. Inserito all’interno della rassegna “Versioni femminili” organizzata dalla cooperativa Teatro e/o Musica il concerto aveva registrato il sold out ed era attesa una nuova data da molti spettatori.



Sul palco Claudia Crabuzza (targa Tenco 2016 con) riproporrà il raffinato omaggio all’artista cilena con i nuovi adattamenti in italiano curati da Crabuzza. Madre di tutta la canzone latino americana Violeta Parra spinta dalla passione e dalla ricerca di autenticità percorse l’intero Cile dissotterrando ritmi e temi della canzone popolare, ricostruendo una tradizione che si stava perdendo. Violeta ha vissuto con passione e con dolore.



I suoi testi parlano della vita, dell’amore, della gioia, dell’ingiustizia e dei dimenticati, sono testi bellissimi e struggenti che in Italia non avevano ancora avuto traduzione. A fare da filo conduttore tra le canzoni e le rivendicazioni di Violeta, le parole della poesia di suo fratello, il grande poeta cileno Nicanor Parra, che scrisse “Defensa de Violeta” come elogio al suo infaticabile e non abbastanza riconosciuto lavoro di ricerca e di amore per il Cile.