Cor 25 gennaio 2023 Voli, il caso-Alghero anche in Consiglio regionale «Bando e biglietto unico per volare in continuità» Nel giorno della manifestazione promossa dalla provincia al Miramare di Alghero (giovedì), il consiglio regionale interrompe i lavori sulla Finanziaria per dibattere sui problemi di mobilità dall´aeroporto Riviera del Corallo



ALGHERO - Anche il Consiglio regionale si mobilita a sostegno dell’aeroporto di Alghero. Giovedì mattina, per qualche ora, sospenderà i lavori della Finanziaria per affrontare in Aula la situazione dello scalo di Fertilia. «Ci saranno due iniziative parallele – ha detto il Presidente Pais – una istituzionale in Consiglio regionale, che si concluderà con l’approvazione di un documento da inviare immediatamente al Governo nazionale, e un’altra territoriale organizzata dalla Provincia di Sassari». Il Presidente Pais ha ringraziato maggioranza e opposizione.



«La posizione di tutte le forze politiche è chiara: l’aeroporto di Alghero deve avere i collegamenti in regime di continuità territoriale e parallelamente rafforzate tutte le rotte nazionali e europee. C’è la massima attenzione su questo problema che coinvolge non solo il territorio ma l’intera Sardegna». Giovedì alle 10 i lavori del Consiglio regionale si apriranno con il dibattito sull’aeroporto di Alghero e poi proseguiranno con l’esame dell’articolato sulla Finanziaria.



«Il Consiglio regionale ha voluto dare con questa decisione un segnale forte di operatività immediata. Giovedì mattina l’intera Sardegna si mobilita - sostiene il Presidente Pais – e l’Assemblea regionale lo farà da Cagliari, nella casa dei sardi. Sarà l'occasione per rafforzare la posizione della Sardegna sul tema della continuità territoriale, che non può vederci ostaggi di procedure europee che sul tema devono essere necessariamente cambiate. La continuità territoriale, aerea e marittima, per la Sardegna, prima ancora di essere un servizio pubblico essenziale, è una vera e propria infrastruttura immateriale, che non può essere soggetta a limitazione alcuna».