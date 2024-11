S.A. 29 gennaio 2023 Torres pareggia contro Recanatese Esordio dal primo minuto a Sassari per Fabriani, prima panchina al Vanni Sanna per Scotto dopo il lungo stop per infortunio e il ritorno al calcio giocato in quel di Imola



SASSARI - Una bella Torres si porta in vantaggio contro la Recanatese avversario di turno ma subisce il pari su autorete al termine di una gara che sembrava in controllo. Un punto a testa. La corsa continua, testa al prossimo infrasettimanale. Esordio dal primo minuto a Sassari per Fabriani, prima panchina al Vanni Sanna per Scotto dopo il lungo stop per infortunio e il ritorno al calcio giocato in quel di Imola. Panchina per Ruocco, atteso anche lui al ritorno in campo dopo lo stop. Di fronte una Recanatese, infarcita di giovani di valore e determinata a procurar battaglia al cospetto di una Torres corroborata dalla vittoria di Imola (targata Diakite) e ulteriormente rinforzata dall’arrivo di Urso a centrocampo.



Al 4’ Masala prova a sorprendere Fallani: il portiere però chiude lo specchio, e la palla finisce in corner. Sulla parabola di Liviero il numero uno avversario ci mette ancora una mano, poi fischia l’arbitro e si riparte con palla alla Recanatese. Al 9’ bella ripartenza sassarese, cross di Gianola, conclusione bella ma sfortunata nella ribattuta. Torres aggressiva su tutti i palloni. Al 19’ Lisai tenta la botta dalla lunga distanza: buona l’idea, bella la traiettoria, bella la parata in tuffo e angolo di Fallani. Sugli sviluppi del corner l’urlo del Vanni Sanna resta strozzato in gola: il pallone danza, qualcuno non ci arriva, l’occasione sfuma. Pallino del gioco sempre rossoblù, rare e poco incisive le puntate offensive della Recanatese. Sbaffo segna in netto (e segnalato) fuorigioco, Guadagni tenta il tiro a giro ma non centra il bersaglio porta, giallo a Longobardi appena superata la mezz’ora.



Al 38’ un lancio in profondità versione filtrante, la corsa felpata di Diakite, la freddezza del killer e la morbida potenza del ecco: 1-0 Torres, gol al Vanni Sanna dopo 5 giornate di assenza e rullare dei tamburi dei Candelieri e l’esultanza della squadra assieme all’intero stadio. Al 45’ gol annullato a Diakite. Al 47’ gol annullato a Scappini. Dopo 2’ di recupero squadre negli spogliatoio. Brutta botta per Lisai che esce zoppicando dal campo, dentro Saporiti. Guadagni spara abbondantemente a lato della porta di Salvato, cambi a ripetizione per mister Pagliari. Giallo a Ferrante per fallo su Diakite. Punizione di Liviero, il pallone attraversa l’area in verticale ma non incrocia nessuno degli avanti rossoblù. Pressione avversaria. Triplo cambio Torres. Al 38’ st Saporiti manca di poco l’incrocio. Dentro Scotto per Diakite. Al 43’ del secondo tempora doccia gelida: tocco sfortunato di Liviero, autogol e 1-1. Assalto finale Torres e 5’ di recupero. Finisce in parità, 1-1.



Torres Sassari: Salvato, Fabriani (32’ st Lombardo), Liviero, Dametto, Antonelli (K), Masala, Lora, Gianola (32’ st Pinna R.), Diakite (39’ st Scotto), Lisai (8’ st Saporiti), Scappini (32’ st Bonavolontà). A disposizione: Garau, Girgi, Carminati, Tesio, Ruocco, Carboni. Allenatore Sottili



TORRES - RECANATESE 1-1

Recanatese: Fallani, Longobardi (31’ st Peretti), Alfieri, Guadagni, Pudiche (15’ st Marilungo), Sbaffo, Senigagliesi (15’ st Gianpaolo), Ferrante, Morrone, Maraffini (1’ st Vona), Ferretti (1’ st Yabre). A disposizione: Amadio, Quacquarelli, , Somma. Allenatore Pagliari

Arbitro: Gandino di Alessandria

Assistenti: Starnino di Viterbo, Robilotta di Sala Consilina e Fantozzi di Civitavecchia

Reti: 38’ pt Diakite (TRS); 43’ st aut. Liviero (TRS)

Note: ammoniti Longobardi, Lora, Lisai, Ferrante.