S.A. 30 gennaio 2023 Favata e Tozzi in tour nell´Isola Tournée nell´Isola di"Uomini e Virus / Uno scomodo equilibrio" di e con Mario Tozzi e Enzo Favata. Appuntamenti a Sanluri, Ozieri, Oristano e Carbonia



ALGHERO - Focus sull'evoluzione e l'interazione tra le specie con “Uomini e Virus / Uno scomodo equilibrio” di e con il geologo Mario Tozzi (voce narrante) e il jazzista Enzo Favata (sassofoni, clarinetti, elettronica), nuova produzione Egea Music in cartellone in prima regionale mercoledì 1 febbraio alle 21 al Teatro Comunale “Akinu Congia” di Sanluri, poi giovedì 2 febbraio alle 21 al Teatro Civico “Oriana Fallaci” di Ozieri, venerdì 3 febbraio alle 21 al Teatro “Antonio Garau” di Oristano e infine sabato 4 febbraio alle 21 al Teatro Centrale di Carbonia, sotto le insegne della Stagione 2022-2023 de La Grande Prosa organizzata dal CeDAC Sardegna.



Uno scienziato della terra, noto al grande pubblico per trasmissioni come “Atlantide”, “Allarme Italia”, “La Gaia Scienza”, “Gaia, il pianeta che vive” e “Sapiens” e un musicista di fama internazionale, all'attivo collaborazioni con artisti del calibro di Enrico Rava, Miroslav Vitous, Lester Bowie e l'Art Ensemble of Chicago, per un intrigante percorso alla (ri)scoperta della complessità dell'ecosistema e delle relazioni tra gli esseri viventi.



Se la recente pandemia ha messo in risalto la fragilità umana e le conseguenze di una zoonosi, “Uomini e Virus” affronta il tema più vasto degli effetti diretti e indiretti dell'antropizzazione, a partire dal mutamento climatico e dall'inquinamento, sottolineando i rischi di uno sfruttamento indiscriminato delle risorse come dell'uso sempre più diffuso di ogm, e la necessità di una maggiore attenzione verso l'ambiente, per scongiurare una catastrofe che potrebbe segnare la fine della vita sulla Terra.



Nella foto: Mario Tozzi ed Enzo Favata