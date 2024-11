Cor 31 gennaio 2023 Cinghiali, richiesta di consiglio bipartisan Doppia richiesta per un unico problema: l´emergenza cinghiali che ormai mette sotto pressione agricoltori e abitanti delle zone interne. Depositati in Consiglio ad Alghero due ordini del giorno speculari per richiedere una riunione aperta



ALGHERO - Doppia richiesta per un unico problema, la prima a firma di Christian Mulas (Udc), la seconda a firma dei consiglieri Pirisi Mimmo, Bruno, Sartore, Piras, Esposito, Cacciotto, Di Nolfo: l'emergenza cinghiali che ormai mette sotto pressione agricoltori e abitanti delle zone interne e periferiche. Depositati in Consiglio ad Alghero due ordini del giorno speculari per richiedere una riunione aperta di consiglio comunale urgente, invitando il commissario straordinario della provincia di Sassari, l'Azienda Regionale Forestas, il corpo Forestale l’Azienda del Parco di Porto Conte, le associazioni Ambientaliste e i comitati dell’agro, «in considerazione della gravissima emergenza costituita dal proliferare incontrollato dei cinghiali su tutto il territorio dell’agro e nelle periferie di Alghero».



Lelle Salvatore, presidente Consiglio comunale Alghero