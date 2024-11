S.A. 1 febbraio 2023 Solidarietà al sindaco di Bono Le parole di vicinanza del presidente della Regione Solinas e del deputato del Pd Lai dopo l´attentato della notte scorso a Michele Solinas a cui è stata incendiata la macchina davanti a casa



CAGLIARI - «Esprimo la massima solidarietà e vicinanza, mia e di tutta la Giunta, al sindaco di Bono, Michele Solinas, per il gravissimo attentato subìto, un gesto ancor più vile perché commesso contro chi ogni giorno è impegnato a lavorare con dedizione per il benessere della propria comunità». Così il Presidente della Regione, Christian Solinas: «Contro questi atti criminali serve la più ferma condanna da parte delle istituzioni e di tutti i sardi, e il totale supporto alle forze dell’ordine che garantiscono la sicurezza nel territorio, con l’auspicio che i responsabili del gesto vengano al più presto individuati», conclude il Presidente.



«Ho parlato al telefono con il Sindaco Michele Solinas a cui ho espresso la solidarietà mia personale e del PD esortandolo a resistere alle intimidazioni e proseguire nella sua strada di buona gestione della sua comunità che deve stringersi unità attorno ai suoi amministratori. Confidiamo che i responsabili di questo vile atto siano individuati rapidamente dalle forze dell’ordine che devono essere sostenute da un impegno maggiore da parte del Governo perché la richiesta di sicurezza da parte di chi si mette a disposizione per amministrare i piccoli come i grandi comuni deve essere sempre garantita» le parole del deputato Pd Silvio Lai.