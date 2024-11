S.A. 8 febbraio 2023 Visite guidate a Orto Botanico La visita guidata ha una durata di circa un´ora e mezzo e comprende le numerose collezioni botaniche e i siti archeologici presenti nei cinque ettari del polmone verde di viale Sant’Ignazio



CAGLIARI - Nei giorni scorsi sono ricominciate le visite guidate all’interno dell’Orto Botanico dell’Università di Cagliari. La visita guidata ha una durata di circa un'ora e mezzo e comprende le numerose collezioni botaniche e i siti archeologici presenti nei cinque ettari del polmone verde di viale Sant’Ignazio. E’ possibile visitare anche il Museo Botanico Karalitano e usufruire di speciali laboratori didattici.



Il servizio, operativo su prenotazione dal martedì al venerdì, è attualmente organizzato su due turni, con inizio alle 9.30 e alle 11.30, mentre nelle giornate di martedì e giovedì è possibile prenotare un tour guidato anche nel pomeriggio con orario da concordare. Le visite guidate sono prioritariamente riservate alle scuole, ma è possibile organizzare – previa prenotazione da attivare con congruo anticipo – anche tour per gruppi costituiti da un minimo di 10 persone.



In caso di arrivo nella struttura in anticipo rispetto all’orario di inizio, le scolaresche possono usufruire della tensostruttura attrezzata di tavoli e sedie, per una merenda prima dell'inizio delle attività didattiche. Per attivare una prenotazione è necessario inviare una mail alla referente del servizio Alessandra Caddeo all’indirizzo ortobotanico@unica.it indicando la scuola, il numero dei partecipanti, l’eventuale data di preferenza e il contatto telefonico del docente referente.