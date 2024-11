Cor 3 febbraio 2023 Sogeaal vola a gennaio, +31% sul 2019 In attesa di capire a chi saranno affidati dalla Regione i voli in continuità territoriale e conoscere gli esiti della procedura di cassa-integrazione per i dipendenti, buoni risultati di transiti nel mese di gennaio (+31,3% rispetto a gennaio 2019) nello scalo di Alghero



ALGHERO - Dopo aver chiuso l’esercizio 2022 con risultati di traffico in crescita, nel corso del mese di gennaio 2023 sono transitati presso l’aeroporto di Alghero 73.040 passeggeri, facendo registrare uno dei migliori risultati di traffico raggiunti dallo scalo nei mesi invernali. Tale livello di traffico rappresenta un incremento di circa +17.000 passeggeri (+31,3%) rispetto a gennaio 2019 (anno di riferimento pre-Covid) e di oltre +29.000 passeggeri (+66,9%) rispetto al gennaio 2022.



Dall’analisi dei dati emerge che il mercato domestico (69.339 passeggeri totali) è stato determinante per il raggiungimento di questo risultato, con un incremento del numero dei passeggeri del +35% rispetto al medesimo mese del 2019 e del +78% rispetto al 2022. «Detti livelli di traffico passeggeri transitati presso lo scalo rispecchiano l’impegno profuso da Sogeaal SpA a beneficio dell’utenza e di tutto il territorio del Nord Ovest della Sardegna. Ad oggi, Sogeaal è in attesa degli esiti della Procedura Negoziata indetta da Regione Autonoma della Sardegna che porteranno alla definizione del vettore a cui saranno assegnati i collegamenti per Roma Fiumicino e Milano Linate, in regime di continuità territoriale».



La Società è fiduciosa nel buon esito del percorso intrapreso dall’Assessorato dei Trasporti «e auspica che sia resa disponibile quanto prima la possibilità per gli utenti di acquistare i biglietti aerei per i collegamenti di continuità territoriale» (al momento disponibili sino al 16 febbraio). Nel corso delle prossime settimane il management presenterà l’intera offerta di collegamenti che saranno disponibili da e per l’aeroporto di Alghero Fertilia nel corso dell’imminente stagione Summer 2023, per la quale si prevede il consolidamento degli importanti livelli di traffico conseguiti nell’anno appena passato.