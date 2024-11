S.A. 5 febbraio 2023 Alghero vince contro Olmedo e resta al primo posto solitario Nel “quasi derby” del “Pino Cuccureddu” di Maria Pia succede di tutto: 3 gol e altrettante espulsioni ma soprattutto 3 punti pesanti che confermano i giallorossi davanti a tutti



ALGHERO - Grande prova di forza dell’Alghero, che batte 2-1 l’Olmedo e resta al primo posto solitario nel girone E di Prima Categoria. Nel “quasi derby” del “Pino Cuccureddu” di Maria Pia succede di tutto: 3 gol e altrettante espulsioni ma soprattutto 3 punti pesanti che confermano i giallorossi davanti a tutti. La partita inizia subito in salita per l'Alghero: al 24' Nino Pinna espulso, doppio cartellino giallo per reiterate proteste. Nonostante l'inferiorità numerica al 35’ i giallorossi capitalizzano: ottimo inserimento di Mula in area di rigore e diagonale vincente che vale l’1-0.



È con questo risultato che si va al riposo. La posta in gioco è alta, l'intensità della partita altrettanto e fioccano i cartellini gialli, soprattutto nella ripresa. È Fermina poi a infiammare il match, intorno alla mezz’ora, con una poderosa progressione: dopo uno spalla a spalla vincente conclude insaccando la palla nella rete avversaria. Il primo gol in Italia del giovane attaccante con doppia nazionalità curaçao-olandese dimostra tutto il suo talento e vale il raddoppio giallorosso. L'Olmedo non ci sta, prova a reagire ma l'Alghero, anche in inferiorità numerica, si difende al meglio: prima Frau e poi Masala negano il 2 a 1.



Il gol dei biancoverdi arriva comunque al 90': rigore trasformato da Sechi dopo il fallo di mano sulla linea di porta, e conseguente espulsione, di Fermina. Da segnalare che nel finale anche Scala è rientrato anzitempo negli spogliatoi per un rosso comminato dall’arbitro dopo una brutta entrata su Fermina. «Conoscevamo molto bene le potenzialità dell’avversario e la determinazione che avrebbe messo in campo, anche in funzione del risultato dell’andata – dice Adriano Pinna team manager dell’Alghero – ma i ragazzi hanno dato il massimo, interpretando al meglio il match nonostante l’inferiorità numerica. Ora testa alla prossima partita».



Per l’Alghero tre punti fondamentali contro un’avversaria ostica e primo posto confermato con tre lunghezze di vantaggio sull’Ittiri Sprint. Domenica prossima, 12 febbraio, è in programma la trasferta a Nulvi sul campo del Monte Alma.

ALGHERO – OLMEDO 2-1

ALGHERO: Frau, Masala, Tedde, Mereu, Sini, Urgias, Pinna P. (46’ st Marras), Mula, Pinna

G., Puddu (35’ st Libi), Fermina. In panchina: Sechi, Monti, Caddeo, Finetti, Sasso, Livesi,

Martinez. Allenatore: Gianni Piras

OLMEDO: Lombardo, Ballone (8’ st Carboni), Scala, Amoroso, Correddu (35’ st Cau),

Casiddu (8’ st Morici), Langella, Spanu (19’ st Palmisano), Zerauschek, Sechi, Pes (35’ st

Pinna). In panchina: Garofalo, Ghiani, Piras, Mameli. Allenatore: Giuseppe Serra.