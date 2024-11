Cor 7 febbraio 2023 Arrés és, decennale e proiezioni Ciclo di proiezioni dei video che hanno partecipato alle tre edizioni. Si inizia giovedì 9 febbraio 2023, alle ore 18.30, nella sede dell’Òmnium Cultural de l’Alguer, in via La Marmora, 64. Saranno proiettati due video che hanno partecipato alla prima edizione del Concorso



Arrés és!” l’Òmnium Cultural de l’Alguer ha organizzato un ciclo di proiezioni dei video che hanno partecipato alle tre edizioni. Il concorso nasce nel 2013 da una collaborazione tra l’Òmnium Cultural de l’Alguer e la Società Umanitaria di Alghero con lo scopo di stimolare l’uso dell’algherese in una forma di espressione moderna e alla portata anche dei più giovani.



Alle tre edizioni hanno partecipato scuole, associazioni di volontariato sociale, gruppi sportivi, gruppi speleologici e escursionistici, giovani professionisti del settore video, giornalisti e altri. Le proiezioni si svolgeranno con cadenza quindicinale. Si inizia giovedì 9 febbraio 2023, alle ore 18.30, nella sede dell’Òmnium Cultural de l’Alguer, in via La Marmora, 64.



Durante la serata, coordinata da Michele Canu, saranno proiettati due video che hanno partecipato alla prima edizione del Concorso: "Un altre Rugby", realizzato da un gruppo di giocatori dell'Amatori Rugby, e "Enmig dels contes i de les tradicions", realizzato dall'associazione di volontariato sociale Pensiero Felice; saranno presenti i realizzatori dei due video. L'ingresso è libero e aperto a tutti.