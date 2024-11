Cor 16 febbraio 2023 Continuità da Alghero, plauso del Psd´Az La sezione Simon Mossa di Alghero del Partito Sardo d´Azione, da sempre attenta ai temi della mobilità, esprime così la più grande soddisfazione per un primo risultato ottenuto anche e soprattutto grazie all´unità e compattezza delle istituzioni



ALGHERO - «Un grande lavoro del Presidente della Regione Christian Solinas e dell'assessore ai Trasporti regionale, Antonio Moro, che in stretto contatto col Governo e l'Enac hanno sbloccato l'impasse nel quale si trovava l'aeroporto di Alghero riuscendo, con tempestività e competenza, ad assicurare la piena operatività, senza alcuna interruzione, dei collegamenti con i due principali hub nazionali di Milano e Roma e chiudere una prima delicata fase per garantire un'adeguata continuità territoriale anche nello scalo algherese. Mobilità che per i Sardi significa potersi curare, poter allacciare rapporti commerciali, far crescere il turismo e sostenere l'economia. Un diritto ancor più inviolabile per un'Isola ed i suoi abitanti».



La sezione Simon Mossa di Alghero del Partito Sardo d'Azione, da sempre attenta ai temi della mobilità, esprime così la più grande soddisfazione per un primo risultato ottenuto anche e soprattutto grazie all'unità e compattezza delle istituzioni e del mondo imprenditoriale regionale, con i Comuni sardi, la Provincia, la Rete Metropolitana, l'Università, i sindacati e le parti sociali mai come in questa occasione decisi nel recriminare pari dignità e uguali opportunità. Diritti che, siamo certi, saranno alla base delle richieste e del confronto con la Commissione europea a Bruxelles, così da costruire un nuovo sostenibile modello di continuità territoriale con la terraferma, a garanzia di un diritto fondamentale per l'isola ed il popolo Sardo, la libertà di muoversi in Italia ed in Europa.