Cor 16 febbraio 2023 A Colledanchise il Premio "Tacita Muta" Consiste in una Targa istituzionale, e viene consegnato il 21 febbraio, data che nell’antica Roma era la giornata per la Ninfa Tacita Muta e che l’Unesco ha dedicato alla Lingua madre



ALGHERO - La Giuria del “Premio Internazionale Tacita Muta per le minoranze linguistiche” ha attribuito la quinta edizione del Premio all’algherese Prof. Antonello Colledanchise alla sua opera di scrittore e poeta/cantautore in algherese-catalano. Il Premio consiste in una Targa istituzionale, e viene consegnato il 21 febbraio, data che nell’antica Roma era la giornata per la Ninfa Tacita Muta e che l’Unesco ha dedicato alla Lingua madre. Il “Premio Internazionale Tacita Muta” è stato ideato da Neria De Giovanni, Presidente dell’AICL (Associazione Internazionale dei Critici Letterari) in collaborazione con Valentina Piredda (Associazione Fondo VP Sardinia) e con Antonio Maria Masia, Presidente dell’Associazione del Gremio dei sardi di Roma.



La Giuria è composta da Neria De Giovanni (Presidente), Pierfranco Bruni, (Vicepresidente Sindacato Libero Scrittori Italiani), Eva Eckkrammer (Prof. Università di Mannheim), Antonio Maria Masia (Presidente Associazione Il Gremio dei sardi di Roma), Valentina Piredda (Associazione Fondo V.P. Sardinia). Le prime tre edizioni del Premio sono state ospitate presso la Sala Italia nel palazzo dell’UnAR, Unione delle Associazioni regionali di Roma e del Lazio. La Prima Edizione ha attribuito il Premio alla Professoressa Eva Eckkrammer per le Minoranze Linguistiche Caraibiche.



La Seconda ha premiato il cantautore Piero Marras per la Lingua Sarda. La terza Edizione ha attribuito il Premio a Silvia Piacentini e Caterina Fiorentini per la Lingua Friulana. La quarta edizione del 2022 è stata assegnata (ma per impossibilità causa Covid verrà consegnata quest’anno), alla Prof.ssa e Poetessa Ruth Bernardi per la Lingua di Minoranza Ladina. Il Premio Tacita Muta 2023, alla sua 5^ Edizione, è stato attribuito al Prof. Antonello Colledanchise, per la sua opera di scrittore e Poeta/Cantautore in Lingua Minoritaria Catalana di Alghero. In occasione della consegna, sarà presente a Roma il sindaco della città, Mario Conoci, accompagnato dall'assessore alla Cultura, Alessandro Cocco.