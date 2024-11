S.A. 17 febbraio 2023 In biblioteca a Sassari eventi per ogni età Calendario ricco di eventi per tutte le età e per tutti i gusti quello che l´Amministrazione comunale ha organizzato nelle biblioteche comunali. Tra il 21 febbraio il 4 marzo sono in programma nella sede di piazza Tola quattro inco9ntro con autori. Previsti anche tre laboratori per bambine e bimbi tra la biblioteca centrale e la sede di Caniga



SASSARI - Un calendario ricco di eventi per tutte le età e per tutti i gusti quello che l'Amministrazione comunale ha organizzato nelle biblioteche comunali. Tra il 21 febbraio il 4 marzo sono in programma nella sede di piazza Tola quattro inco9ntro con autori. Previsti anche tre laboratori per bambine e bimbi tra la biblioteca centrale e la sede di Caniga. Il primo incontro con l'autore è previsto per il 21 febbraio alle 17:30 con la presentazione del romanzo "Janas. La scomparsa di Angela Masala", di Federica Selis: una storia misteriosa ambientata nei boschi di un piccolo villaggio della Sardegna, turbato dalla scomparsa della piccola Angela Masala. Giovedì 23, sempre alle 17:30, appuntamento con Maria Luana Martinelli e le sue “Poesie e racconti d’amore e di lotta. Cantos e contos de amore e de luta", una raccolta di poesie da lei stessa definita “in-civile, eretica e anche erotica".



Il 2 marzo, solita ora, Tito Scarpa presenterà "Le favole di Fedro". I testi in lingua latina, italiana e sarda logudorese, che nelle loro massime condensano insegnamenti tratti dall'esperienza, si collegano ai proverbi e ai modi di dire della cultura sarda. Il 9 marzo alle 18 Lucia Angelica Salaris, Cristina Nadotti e Loredana Salis ricorderanno Constance Markievitz, personaggio di rilievo per il suo impegno per la conquista della libertà del popolo irlandese. Frutto di una ricerca di archivio attenta e laboriosa, il libro "Scritti politici verso un'Irlanda unita e gaelica" evidenzia la coerenza e la modernità del pensiero di una donna d’azione la cui memoria contribuisce alla comprensione dell’Irlanda di oggi.



Rivolto ai frequentatori più giovani, bambine e bambini di 6 e 7 anni, è invece il laboratorio "Kamishibai. Una valigia di racconti e non solo". Il Kamishibai, antica tecnica giapponese di narrazione per immagini è una via di mezzo tra lettura e arte teatrale, una tecnica divertente per avvicinare i bambini alla lettura e al teatro e stimolare la loro fantasia. I laboratori, con inizio alle 16:45, si terranno giovedì 23 febbraio nella Biblioteca centrale di piazza Tola, lunedì 27 febbraio nella biblioteca di Li Punti, martedì 28 febbraio nella biblioteca di Caniga. La partecipazione è come sempre gratuita, ma è necessario prenotarsi via mail o telefonicamente: biblioteca centrale, biblioteca@comune.sassari.it, 079 279387, biblioteca di Caniga, bibliotecacaniga@comune.sassari.it 079 3180138, biblioteca di Li Punti bibliotecalipunti@comune.sassari.it 079279980.