Futsal Alghero cade a Cagliari

CAGLIARI - Dopo una striscia di dodici vittorie consecutive, la Futsal Alghero cade sul campo del Città di Cagliari (4-0) nella quinta giornata di ritorno del campionato di serie C1. Discreto primo tempo della Futsal Alghero con un buon possesso e una buona difesa ma il Città di Cagliari si porta in vantaggio con Tricarico, approfittando di un errore giallorosso. Futsal Alghero che non è fortunata: colpisce due pali e altrettante traverse e trova sulla sua strada il portiere rossoblu che anche grazie ad alcuni provvidenziali interventi mantiene la porta inviolata.



Il raddoppio del Città di Cagliari arriva nella ripresa e nasce dall’azione successiva a un fallo non fischiato su Marogna per il quale i giallorossi hanno vivacemente protestato. Mister Monti prova a raddrizzarla giocando la carta del portiere di movimento ma alla fine sono i padroni di casa ad andare ancora in gol, arrotondando il risultato. Futsal Alghero che resta comunque in testa alla classifica, seppure ora con soli due punti di vantaggio sul Domus Chia. Nel prossimo turno, sabato 25, alle 16 al Pala Manchia Idili e compagni affronteranno il Futsal Villasor.