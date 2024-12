Cor 21 febbraio 2023 «Sull´aeroporto barricadieri di facciata» Nuovo appello all´unità da parte della Maggioranza che con Forza Italia, Noi con Alghero, FdI, Lega e Psd´Az difende l´operato del presidente Lelle Salvatore e replica alle accuse dell´opposizione: «posizioni strumentali. Tentino di perseguire il bene comune. Sarebbe una bella prova di maturità»







Foto d'archivio ALGHERO - Sulla Sogeaal si consuma ad Alghero il nuovo botta e risposta tra opposti gruppi consiliari. Così i problemi di sostenibilità della società di gestione aeroportuale e quelli lavorativi connessi con l'accordo sul contratto di solidarietà per i lavoratori, diventano terreno di scontro politico. «Soprattutto sui temi più importanti per la collettività, come quelli che toccano diritti inviolabili come la mobilità e i trasporti, mai come in questo caso connessi con l'economia ed il turismo, la crescita del territorio ed il lavoro, si sarebbe dovuta cercare e trovare la massima condivisione in Consiglio. Così non è stato e l'opposizione si dimostra, ancora una volta, più attenta a piccoli ed insignificanti vantaggi strumentali piuttosto che partecipe protagonista dei lavoriconsiliari».Lo dichiarano con una nota i consiglieri dei gruppi di maggioranza di Centrodestra e Sardista, Forza Italia, Noi con Alghero, FdI, Lega Psd'Az che ribattono cosi alle accuse piovute dall'opposizione [ LEGGI ]. «La richiesta di posticipare di poche ore la discussione sui delicati temi della continuità territoriale, del sostegno al low cost e degli interventi regionali in difesa dello scalo aeroportuale di Alghero andavano proprio nella direzione auspicata da tutti: quella della condivisione e della massima apertura al dialogo. C'era l'esigenza di apportare necessarie migliorie all'ordine del giorno presentato dall'Udc e Riformatori Sardi, e farlo in ottica costruttiva. Perché è questa la richiesta forte e decisa che arriva dal territorio, come dimostra la grande manifestazione svoltasi qualche settimana fa al Cinema Miramare, alla presenza della Provincia, della Rete Metropolitana, di numerosi sindaci sardi con in testa proprio quello della città di Alghero, del mondo sociale, imprenditoriale e sindacale dell'isola. Eppure l'opposizione algherese scivola ancora, tentando perfino, maldestramente, di mettere in cattiva luce il presidente del Consiglio Comunale, che ieri come in passato, ha dimostrato grande equità, vero senso di responsabilità istituzionale».«Anzichéfare i barricadieri di facciata, i consiglieri di opposizione prendano esempio da altri territori e provino, se ne hanno le capacità, a svestire per una volta la strumentale casacca di appartenenza partitica - quelli, per intenderci, che negli anni passati hanno seriamente minato la presenza Ryanair su Alghero. E tentino di perseguire il bene comune. Sarebbe una bella prova di maturità, sicuramente apprezzabile anche dagli algheresi, che ci troverebbe al loro fianco ed al fianco di Sogeaal e Regione per sostenere, realmente e seriamente, la crescita di quella che è la principale infrastruttura del territorio» chiudono i consiglieri dei gruppi di maggioranza di Centrodestra e Sardista, Forza Italia, Noi con Alghero, FdI, Lega Psd'Az.Foto d'archivio