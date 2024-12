G.P. 21 febbraio 2023 Foca Monaca, Dna in Sardegna



Non si vede da decenni, però il Dna rivela la presenza della foca monaca in Sardegna. Secondo uno studio della Università di Milano-Bicocca, il raro mammifero sta lentamente tornando nel bacino del Mediterraneo