Consiglio, difesa ridicola: dimissioni

Foto d'archivio ALGHERO - «Ci vuole coraggio anche solo a proferir parola dopo la brutta figura andata in onda ieri». L'appello della maggioranza all'unità sui temi importanti cade nel vuoto e i consiglieri dei gruppi Per Alghero, Futuro Comune, Sinistra in Comune e Partito democratico ribattono a muso duro alla replica della maggioranza, che parlava di barricadieri di facciata rivolgendosi ai consiglieri presenti lunedì in consiglio». «La maggioranza oramai completamente sfilacciata e disunita e con un Sindaco che al solito nulla fa per provare ad unire, è arrivata in aula impreparata e non è così riuscita a contenere le forti tensioni che la animano. I firmatari del documento odierno rasentano pertanto il ridicolo nel maldestro tentativo di difendere l'indifendibile. Avevano peraltro ben 15 giorni di tempo per presentare emendamenti all'ordine del giorno presentato da due gruppi della loro stessa maggioranza, altro che rinviare di qualche giorno».«Il problema - ribattono Di Nolfo e compagni - è che anche per presentare emendamenti occorre studiare e studiare costa impegno e fatica, che evidentemente i firmatari del documento non provano minimamente a fare per dare dignità al proprio mandato. Dai conociani poi mai un cenno di coraggio, sempre tutti coperti e allineati per non dar fastidio al governo amico regionale, così sui trasporti come sulla sanità e su tutto quanto. La stessa memoria fa, peraltro, difetto agli amici consiglieri che nel tentativo di spostare l’attenzione dimenticano le lotte intraprese nel corso della passata consiliatura anche contro le decisioni del governo regionale e soprattutto fanno finta di non vedere che in materia di trasporti e continuità territoriale questo governo regionale dal primo giorno non ci ha capito niente e continua a capirne poco».«Un minimo di analisi e di autocritica basterebbe ai consiglieri rimasti della fu maggioranza per porsi quanto meno il dubbio di aver pubblicato un comunicato ai limiti del patetico, per provare a nascondere quanto avvenuto ieri. La minoranza, come ben sanno, non ha fatto alcuna barricata, ma ha votato insieme ai gruppi di Udc e Riformatori che avevano proposto un odg che chiedeva l’immediata convocazione di un consiglio aperto con al centro la situazione del nostro scalo aeroportuale. Chi ha fatto le barricate, di cartone, sono proprio i firmatari del documento che hanno provato in tutti i modi a rinviare discussione e voto per non infastidire i governanti regionali. Gettino la maschera dunque lor signori e presentino tutti le proprie dimissioni, in un sussulto di orgoglio che farebbe bene quanto meno a loro stessi» chiude la nota a firma dei consiglieri dei gruppi Per Alghero, Futuro Comune, Sinistra in Comune e Partito democratico.Foto d'archivio