Cor 23 febbraio 2023 Cinghiali, ripartono gli abbattimenti Dilaga il malcontento nell´agro di Alghero a causa della discutibile gestione della fauna selvatica: enormi i danni anche per gli agricoltori ed i residenti delle borgate attigue al Parco di Porto Conte. Scaduto il piano di abbattimento dal giugno del 2022, è stata ottenuta una deroga



ALGHERO - A partire dai primi giorni di marzo, ripartirà nell'area del Parco di Porto Conte ad Alghero l’attività sul campo contro i cinghiali, con abbattimenti da posta fissa che vedrà impegnati una cinquantina di coadiutori-cacciatori fino al mese di giugno sotto il coordinamento del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.



Dilaga il malcontento nell'agro di Alghero a causa della discutibile gestione della fauna selvatica: enormi i danni anche per gli agricoltori ed i residenti delle borgate. Scaduto il piano di abbattimento a 30 giugno del 2022, del nuovo ancora non c'è traccia. Così, grazie ad una deroga ottenuta dalla Provincia di Sassari, fino al prossimo 30 giugno potranno riprendere le attività.



Parallelamente si svolgeranno anche le operazioni di cattura con le gabbie nelle aree dove l’abbattimento con arma da fuoco non è possibile. Inoltre nelle zone appoderate, per proteggere le colture agricole, si potrà intervenire direttamente in azienda (previa istanza dell’agricoltore).