Magia di Doria: ecco il protocollo del Marino

Nella foto: l'assessore Doria e il presidente della Regione Solinas ALGHERO - Colpo di scena nello scontro tra l'assessore regionale Carlo Doria e il consigliere regionale Marco Tedde . Il delegato alla Sanità dopo aver attaccato duramente l'ex sindaco e l'interrogazione da lui presentata in Consiglio regionale sul "protocollo d’intesa" che disciplina il trasferimento dell'ospedale Regina Margherita all’Aou di Sassari, fa sorprendentemente un un passo indietro e pubblica l’anteprima della bozza sul. Sulla polemica in corso tra i due alleati di centro destra era intervenuto anche il presidente del Consiglio regionale Michele Pais per buttare acqua sul fuoco.Doria giustifica i toni molto alterati dei giorni precedenti perchè «la dialettica è il sale della politica e quindi ogni tanto è salutare stimolare la discussione specie se si tratta di argomenti sensibili e di interesse dei cittadini come la sanità». Ma non vuole responsabilità sul declino del nosocomio algherese: «la storia è stata scritta negli anni da altri, il mio impegno è quello di contribuire a scrivere la sua rinascita anche attraverso il contributo dell’Università di Sassari».Infine a Tedde replica con una nuova apertura e disponibilità: «Alle richieste giunte da più parti circa il protocollo fra Regione ed Università di Sassari e formalizzate da un’interrogazione dell’On. Marco Tedde, giunta solo ieri mattina al protocollo dell’Assessorato, rispondo pubblicando in anteprima la bozza del suddetto protocollo che verrà siglato entro il mese di febbraio».Nella foto: l'assessore Doria e il presidente della Regione Solinas