Conoci incontra Comandante Brigata Sassari

ALGHERO - Visita questa mattina a Porta Terra da parte del Comandante della Brigata Sassari, il Generale Giuseppe Bossa, che ha mantenuto la promessa fatta di rientro dalla guida del contingente interforze durante i Mondiali di calcio in Qatar. Ad accoglierlo il sindaco Mario Conoci, a dimostrazione del forte legame che unisce da sempre la città di Alghero alla gloriosa brigata dell'Esercito italiano. Nel corso dell'incontro il sindaco ha ricordato insieme al Comandante, il sentimento di identità e orgoglio che Alghero e il popolo sardo attribuisce alla Brigata Sassari, per la sua storia, la grande capacità, esperienza e le formidabili doti umane che mette in atto in ogni missione di pace e sicurezza in cui si trova impegnata.