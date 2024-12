S.A. 24 febbraio 2023 Concorso per 10 vigili ad Olbia Per l´occasione l´UGL Autonomie - Polizia Locale, ha organizzato un corso di preparazione al Concorso tenuto da operatori di settore altamente qualificati, con formula FAD, formazione a distanza



OLBIA - Il Comune di Olbia ha indetto un concorso per 10 agenti di Polizia Locale. Per l'occasione l'UGL Autonomie - Polizia Locale, ha organizzato un corso di preparazione al Concorso tenuto da operatori di settore altamente qualificati, con formula FAD, formazione a distanza.