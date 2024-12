S.A. 26 febbraio 2023 «Il protocollo di Doria sul Marino è atto vuoto» «Convenzione alla stampa, nuovo scivolone»

Nella foto: Mario Bruno ALGHERO - «La bozza del protocollo d’intesa tra il Presidente della Regione ed il Rettore dall’Università di Sassari, pubblicata dall’assessore regionale della Sanità Carlo Doria a mezzo stampa, è un atto vuoto. È la legge regionale 24/2020 all’articolo 18 comma 3 a dirci che tale protocollo e le relative convenzioni devono essere redatte “anche ai fini del mantenimento dei requisiti e degli standard necessari al mantenimento del DEA di primo livello in capo al Presidio Ospedaliero Civile di Alghero”. Ma quella bozza, sul punto, elude e rimanda ad un accordo fra le aziende, dopo l’approvazione degli atti aziendali».E' ancora Mario Bruno ad intervenire sulla gestione dell'ospedale Marino di Alghero, tema che negli ultimi giorni ha animato un duro scontro mediatico tra il sindaco uscente, l'assessore regionale alla Sanità Carlo Doria e il consigliere regionale Marco Tedde. In questa occasione Bruno critica la bozza pubblicata sulla stampa del documento che dovrebbe disciplinare il trasferimento del nosocomio algherese all'Aou di Sassari [ LEGGI ]. «Atti che sono purtroppo già approvati e che prevedono, per esempio, una sola unità di ortopedia in capo all’AOU. Ciò significa che occorre garantire - per mantenere i requisiti del DEA di primo livello - che la struttura universitaria operi formalmente in ortopedia anche per la Asl, altrimenti la mancanza di questa unità specialistica renderebbe il civile solo un ospedale di base. E la norma non verrebbe attuata. Inoltre, il protocollo, per essere efficace, deve dirci dove prende la copertura finanziaria. Cioè con quali risorse ne assicuri l’attuazione, il mantenimento delle unità organizzative e il fabbisogno del personale, pensiamo per esempio all’anestesia che dovrà essere presente come unità organizzativa sia al Marino e al Civile, o agli altri reparti» insiste l'ex sindaco di Alghero.E conclude: «Finora, infatti, ad Alghero, è stata la asl a venire incontro con personale e strutture all’AOU. Le soluzioni ora sono due: o si corregge questa bozza riempiendola di contenuti o si cambia la legge, affidando non al Presidente della Regione ed al Rettore, ma ai direttori generali delle aziende l’onere di rispettare la norma, impegnando la relativa spesa. Ma va fatto in fretta, perché il tempo passa. E noi continueremo a vigilare, perché questo è il compito che ci hanno affidato gli elettori».Nella foto: Mario Bruno