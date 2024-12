S.A. 26 febbraio 2023 Pareggio tra Taloro e Latte Dolce 1-1 tra il Taloro Gavoi e il Sassari Calcio Latte Dolce, che sale a 63 punti in classifica accorciando momentaneamente a -1 dal Budoni, che oggi giocherà in trasferta contro l’Arbus



SASSARI - Pareggio per 1-1 contro il Taloro Gavoi per il Sassari Calcio Latte Dolce, che sale a 63 punti in classifica accorciando momentaneamente a -1 dal Budoni, che oggi giocherà in trasferta contro l’Arbus. Il Taloro Gavoi si affaccia in avanti fin dai primi minuti e al 4’ la punizione di Pusceddu è parata a terra da Congiunti. Tre minuti più tardi sono ancora i padroni di casa a rendersi pericolosi con Mele, che non inquadra lo specchio della porta. Al quarto d’ora ancora pericolosi i ragazzi di Fadda con una conclusione di Trogu che non impensierisce Congiunti.



Al 30’ prima occasione da gol per gli ospiti con Cabeccia, che sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Piga colpisce la traversa. Il legno dà fiducia ai sassaresi: due minuti più tardi Marcangeli viene atterrato al limite dell’area da Luppu e l’arbitro estrae il cartellino rosso per fallo da ultimo uomo. In questo momento si infiamma la partita: al 35’, nonostante l’inferiorità numerica il Taloro Gavoi passa in vantaggio con Mele abile a convertire in rete l’assist del compagno con un preciso colpo di testa; un minuto più tardi Saba serve Marcangeli e il giocatore nativo di Ghilarza supera Fadda per l’1-1. In pieno recupero altra grande occasione per il Sassari Calcio Latte Dolce: cross di Canu, colpo di testa di Saba che non riesce a indirizzare la conclusione e Fadda para mandando le squadre al riposo in perfetta parità: 1-1.



Al ritorno dagli spogliatoi il Taloro Gavoi, nonostante l’inferiorità numerica, va vicino al gol con Fadda, che si ritrova solo davanti a Congiunti, ma non inquadra lo specchio della porta. Nei venti minuti finali i ragazzi di mister Giorico tentano il forcing finale e vanno a più riprese vicini al gol del vantaggio. Al 70’ Olivera di testa va a un passo dal gol, mentre all’84’ Cabeccia, sugli sviluppi di calcio d’angolo, trova la pronta risposta di Fadda. Al 90’ il Taloro Gavoi rimane in 9 per l’espulsione di Falchi e in doppia superiorità numerica il Sassari Calcio Latte Dolce sfiora il vantaggio in pieno recupero con Serra con un colpo di testa che termina alto. Ilmatch finisce così 1-1 con i biancocelesti che non riescono a bissare il successo dello scorso weekend contro la Villacidrese.



TALORO GAVOI - SASSARI LATTE DOLCE 1-1

Taloro Gavoi: Fadda M., Dettori (1’ st Lapia), Luppu, Secchi, Sau, Castro, Fadda A. (45’ st Falchi), Trogu, Pusceddu (1’ st Soro), Delussu, Mele. A disposizione: Mozzo, Porcu, Sanna P. Sanna G., Fois, Pittalis. Allenatore: Mario Fadda

Sassari Calcio Latte Dolce: Congiunti; Pireddu, Cabeccia, Russu, Canu; Piga, Olivera (27’ st Grassi), Saba (21’ st Piredda), Tuccio (36’ st Serra); Marcangeli, Scognamillo. A disposizione: Oggiano, Dore, Salaris, Galante, Sanna, D’Apice. Allenatore: Mauro Giorico

Marcatori: 35’ Mele (TG), 36’ Marcangeli (SLD)

Ammonizioni: Sau (TG), Olivera (SLD)

Espulsioni: Luppu (TG), Falchi (FG)

Angoli: 4-7



Nella foto (di Alessandro Sanna): Gianmarco Marcangeli esulta dopo il goal