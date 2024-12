S.A. 27 febbraio 2023 Università Cagliari: 89 corsi e novità Le giornate di orientamento dell’ateneo di Cagliari tornano in presenza e partecipano scuole di tutta la Sardegna nella cittadella universitaria di Monserrato dal 2 al 4 marzo



CAGLIARI - Le giornate di orientamento dell’ateneo di Cagliari tornano in presenza e partecipano scuole di tutta la Sardegna nella cittadella universitaria di Monserrato dal 2 al 4 marzo. Un grande evento per far conoscere i corsi di laurea dell’ateneo (26mila studenti, oltre 5mila immatricolati nell’ultimo anno accademico) e i tanti servizi offerti.



Complessivamente l’ateneo presenterà un’offerta di ben 89 corsi di studio: 43 triennali, 40 magistrali e 6 corsi a ciclo unico. E come ogni anno l’offerta si arricchisce di nuovi corsi. Quest’anno è la volta del corso di laurea professionalizzante in Tecnologie industriali per la transizione energetica e digitale e di tre lauree magistrali. Due di ambito medico, Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione e Scienze riabilitative delle professioni sanitarie, e uno dedicato al Giornalismo e informazione web.