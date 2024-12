G.P. 4 marzo 2023 In Sardegna le ultime tonnare attive del Mediterraneo



Nell´Isola di San Pietro e a Portoscuso esiste ancora oggi un rito e una tradizione uniche in Italia e in tutto il Mediterraneo. La tonnara letteralmente sono le reti utilizzate per la pesca del tonno rosso, però è anche il luogo dove si svolge la mattanza