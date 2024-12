Cor 7 marzo 2023 La Futsal Alghero chiede «rispetto» La dirigenza giallorossa prende posizione e contesta aspramente la condotta arbitrale delle ultime settimane. Di seguito la nota ufficiale degli algheresi



ALGHERO - «Dopo quello che è successo nelle ultime partite della Futsal Alghero è giusto fermarsi a riflettere. Partendo da un fattore principale, che nelle ultime due stagioni è stato una costante: essere nelle prime due posizioni della Coppa disciplina, indice non di certo di una squadra che fa della sua abilità principale nè il contatto fisico tantomeno abituata a protestare e lamentarsi in maniera vigorosa o irrispettosa. Siamo costretti a notare invece nelle ultime partite da parte della classe arbitrale poca attenzione e dialogo che spesso va a scaturire in una gestione dell'incontro poco sereno, andando così a creare inutili tensioni».



«Solo nell'ultima gara abbiamo ricevuto in maniera alquanto discutibile 3 espulsioni, ammonizioni a giocatori in diffida, e allo staff tecnico che come dimostrano le riprese ci limitiamo a catalogarle in "frettolose". Non allo stesso tempo però capaci di sanzionare con una punizione uno scontro di gioco che ha visto il nostro capitano rimetterci con due costole fratturate. Pur avendo vinto, ne usciamo penalizzati per una condotta arbitrale nella gestione della partita totalmente sbagliata, purtroppo l’ennesima nelle ultime settimane. Una conduzione della gara peraltro che ha più volte riscaldato gli animi sugli spalti. In questo caso specifico, la situazione non è degenerata solo grazie all'intervento dei dirigenti di Ussana e Alghero».



«Siamo abituati a guardare principalmente in casa nostra e, nonostante tutto, per i nostri tesserati che hanno avuto un comportamento non idoneo prenderemo dei provvedimenti. Tuttavia è nostra premura che l'unico giudice supremo sia il campo per noi e per tutte le altre società del campionato che fanno enormi sacrifici per poter condurre in porto la stagione sportiva. C'è un lavoro settimanale importante che chiediamo sia tutelato e rispettato, facendo in modo che non venga persa la credibilità in quello che la società sta facendo» chiude la nota della dirigenza giallorossa.



Nella foto: Andrea Columbano