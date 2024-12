Cor 9 marzo 2023 Air Europa conferma l´Alghero-Madrid Sarà un bisettimanale da luglio a settembre. Orari improbabili per il volo: arrivo dalla Spagna alle 01 e partenza da Alghero alle 2.05 della mattina. Collegamenti il giovedì e sabato



ALGHERO - Air Europa conferma per la summer 2023 il collegamento Alghero-Madrid. Sarà un bisettimanale da luglio a settembre. Orari improbabili per il volo: arrivo dalla Spagna alle 01 e partenza da Alghero alle 2.05 della mattina. Collegamenti il giovedì e sabato. Si allarga il network della compagnia nella prossima summer, che lancerà la nuova rotta New York-Santo Domingo e amplierà la sua rete di connessioni mettendo a disposizione dei passeggeri oltre 65.000 posti su 4 nuove rotte in Europa - una di queste verso l’Italia - e in Nord Africa. Santorini, Atene, Alghero e Tunisi saranno operati dalla flotta Boeing 737-800, mentre per le tratte transoceaniche saranno utilizzati i Boeing 787 Dreamliner.