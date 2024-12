Cor 10 marzo 2023 Assemblea pubblica dell’Area Vasta di Cagliari Dall’Assemblea costitutiva del 6 novembre 2022, a Sant´Anna e dai numerosi incontri territoriali si è rafforzata ancora di più l’idea che «viviamo vite precarie e non ci sentiamo rappresentati dai gruppi politici da troppo tempo al governo della nostra isola.



cagliari - Domenica 12 marzo, dalle ore 15 alle ore 19, al Lazzaretto di Sant’Elia, si terrà il primo incontro territoriale dell’Area Vasta di Cagliari organizzato dal gruppo promotore “Sardegna chiama Sardegna”. Il movimento, creato da giovani under 40, si pone l’obiettivo “di cambiare la Sardegna attraverso un percorso di partecipazione, in presenza e online, che ambirà a costruire un grande movimento di cambiamento politico e culturale, verso e oltre le prossime scadenze elettorali”.



Dall’Assemblea costitutiva del 6 novembre 2022, a Sant'Anna e dai numerosi incontri territoriali si è rafforzata ancora di più l’idea che «viviamo vite precarie e non ci sentiamo rappresentati dai gruppi politici da troppo tempo al governo della nostra isola. Ereditiamo da loro una Sardegna sempre più impoverita, spopolata e depressa. Vogliamo costruire un’alternativa a tutto questo insieme a tutti coloro che – indipendentemente da età ed esperienze pregresse – vogliono una Sardegna più giusta, generativa di opportunità, democratizzata e autodeterminata».



L’incontro al Lazzaretto di Cagliari si terrà continuando a sperimentare le stesse metodologie innovative di facilitazione e di co-progettazione, già collaudate all’interno dei tavoli tematici individuati nei precedenti incontri, per analizzare e proporre soluzioni ai più gravi e importanti problemi dell’isola.