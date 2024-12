Cor 13 marzo 2023 Rotta dei Fenici, assemblea internazionale Si terrà in Sardegna, a Cabras, il prossimo incontro internazionale della "Rotta dei Fenici" fissato per l´autunno 2023: prevista tappa a Porto Torres



PORTO TORRES - Si terrà in Sardegna, a Cabras, il prossimo incontro internazionale della "Rotta dei Fenici" fissato per l'autunno 2023: la conferma è arrivata al termine dell'Assemblea Generale 2023 di questo itinerario culturale del Consiglio d'Europa che si è svolta a Fano lo scorso fine settimana. Il Comune di Porto Torres, che dovrebbe ospitare una tappa dell'evento, ha partecipato con una delegazione composta dal presidente del Consiglio comunale, Franco Satta, e dal presidente della commissione Cultura Antonello Cabitta. La Sardegna è stata rappresentata anche dalla Fondazione Mont’e Prama, con la direttrice Nadia Canu e la consigliera Graziella Pinna.



La Rotta dei Fenici è uno dei quarantotto itinerari culturali internazionali facenti parte del Programma del Consiglio d’Europa. Il tema centrale della Rotta dei Fenici è il dialogo interculturale nel Mediterraneo tra le comunità che hanno ospitato antiche civiltà, dall’epoca dei Fenici fino all’età repubblicana dell’Impero romano. Realtà storiche che contribuirono, attraverso processi di coesione culturale, a creare le basi di quella che poi sarebbe diventata la civiltà euro-mediterranea contemporanea.



Il Comune di Porto Torres sta partecipando a questa iniziativa con un progetto di valorizzazione dell'Isola dell'Asinara, oggi Parco Nazionale, e della città romana di Turris Libisonis. Al termine dell'incontro di Fano, i presidenti Satta e Cabitta hanno espresso soddisfazione per l'andamento dei lavori: «Stiamo prendendo parte a questo percorso perché crediamo che Porto Torres possa giocare un ruolo importante all'interno di questi itinerari nel Mediterraneo, per il suo patrimonio storico, architettonico e naturalistico. Ringraziamo la Fondazione Mont'e Prama per la disponibilità a fare gioco di squadra e a valorizzare la nostra città nell'ambito della prossima assemblea internazionale programmata a Cabras».