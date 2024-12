Cor 13 marzo 2023 «Chirurgia, tempestività da apprezzare» Per Marco Tedde la “guardia alta” della politica e del territorio sui temi della sanità costituiscono uno sprone che non deve essere visto come fastidiosa interferenza, ma come contributo alla soluzione dei problemi



ALGHERO - «Prosecuzione dell’attività di chirurgia Alghero. Bene le soluzioni messe in campo dalla Asl. Continuiamo a tenere alta la guardia per la sanità del territorio». Così il consigliere regionale Marco Tedde commenta la notizia della soluzione temporanea dei problemi che stavano conducendo alla sospensione dell’attività della struttura di chirurgia. «La rapidità dell’intervento della Direzione dell’Asl è da apprezzare. Così come è apprezzabile il progetto che vede coinvolti anche la Aou e l’Assessore Doria che si prefigge lo scopo di mettere in campo misure strutturali».



Secondo l’ex sindaco di Alghero la “guardia alta” della politica e del territorio sui temi della sanità costituiscono uno sprone che non deve essere visto come fastidiosa interferenza, ma come contributo alla soluzione dei problemi. «Applaudire acriticamente la gestione della sanità conduce a perpetuare errori e ad accrescere i problemi».



«E lo stesso accade quando ci si ostina a gestire la sanità con il capo rivolto all’indietro, focalizzando l’attenzione sugli errori e le negligenze del passato. Nel frattempo continuiamo a tenere accesi i riflettori sulla riapertura delle sale operatorie del Marino, che dovrebbero riprendere a funzionare a breve, e la firma del protocollo di intesa fra Regione e Università, che attendiamo da 14 mesi, che ci farà capire la sorte della gloriosa struttura ospedaliera e come verrà garantito il I Livello per l’Ospedale Civile» chiude l’ex sindaco Marco Tedde.