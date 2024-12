S.A. 16 marzo 2023 Disturbi Alimentazione: oltre 100 casi in cura La Asl di Sassari segue un centinaio di pazienti, prevalentemente di sesso femminile (il 10% di sesso maschile), con un età che va dai 12 anni ai 52, il percorso di cura può durare sino a cinque anni.



Il più piccolo ha dodici anni e il più grande

52, a volte mangiano in maniera incontrollata oppure rifiutano il cibo,

arrivano a chiedere aiuto dopo anni di sofferenza e il loro percorso

dura anni, anche cinque. Sono oltre un centinaio i pazienti seguiti dal

Servizio dei disturbi dell’Alimentazione e della Nutrizione (Dan) della

Asl di Sassari, a loro e’ dedicato un team multidisciplinare che

accompagna la persona in un percorso che si pone l’obiettivo di uscire

della malattia. Ieri, nella giornata nazionale del Fiocchetto Lilla, decine di persone si sono avvicinate negli ambulatori al primo piano del Dipartimento di Salute Mentale della Asl di Sassari, di via Amendola, alcuni per curiosità, altri per prendere informazioni per amici, figli, parenti.



Soffrire di un disturbo dell’alimentazione sconvolge la vita di una

persona, ne limita le capacità relazionali, lavorative e sociali

Intercettare i segnali di un problema alimentare e’ complicato, inoltre,

i fattori socio culturale relativi all’ideale di magrezza possono

rinforzare il problema. I comportamenti tipici di un disturbo dell’alimentazione sono: la diminuzione dell’introito di cibo, il digiuno, le crisi bulimiche (ingerire una notevole quantità di cibo in un breve lasso di tempo), il vomito per controllare il peso, l’uso di lassativi o diuretici allo scopo di controllare il peso, un’intensa attività fisica. Il team multidisciplinare della Asl di Sassari e’ a disposizione di tutta la popolazione, per eseguire valutazione, diagnosi e trattamento.



I disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, in particolare

l’anoressia, la bulimia nervosa e il disturbo da alimentazione

incontrollata (Binge Eating Disorder), sono un problema di sanità

pubblica di crescente importanza e oggetto di attenzione sanitaria e

sociale sul piano scientifico e mediatico per la loro diffusione, per

l’esordio sempre più precoce tra le fasce più giovani della popolazione

e per l’eziologia multifattoriale complessa.



Di recente, studi epidemiologici internazionali hanno

rilevato un aumento dell’incidenza di disturbi alimentari nel genere

femminile di età compresa tra i 12 e 25 anni. In Occidente, Italia

inclusa, si stima una prevalenza dell’anoressia dello 0,2-0,8% e della

bulimia di circa il 3% della popolazione, con un’incidenza

dell’anoressia di 4-8 nuovi casi per anno su 100.000 individui e di 9-12

per la bulimia, con un’età di esordio tra i 10 e i 30 anni, e un’età

Per accedere al servizio dei Disturbi dell’alimentazione e della

nutrizione (incardinato nel Dipartimento di salute Mentale e delle

dipendenze ) è sufficiente inviare una mail all’indirizzo

dan.dsmd@aslsassari.it oppure comporre lo 079 / 2062205, o presentarsi

nella sede in via Amendola, n. 55, primo piano. Per sensibilizzare la popolazione e accendere i riflettori su questa patologia, la Asl n.1, in collaborazione con la Provincia di Sassari, ha voluto lanciare un messaggio illuminando di Lilla la facciata del Palazzo di Piazza Italia.