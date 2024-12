S.A. 17 marzo 2023 Scala Piccada, lavori in corso e debutto L’Automobile Club Sasari procede con pieno ritmo verso la gara che aprirà il Campionato Italiano Velocità Montagna dal 31 marzo al 2 aprile con validità TIVM Sud e Centro Nord. Si lavora sulla strada sede del percorso dove si assegnerà anche il Trofeo “Ottavio Sechi”



ALGHERO - La 61 ^ Alghero - Scala Piccada procede a pieno ritmo il suo avvicinamento alla data di svolgimento che dal 31 marzo al 2 aprile sarà l’appuntamento inaugurale del Campionato Italiano Velocità Montagna 2023 con doppia validità per la serie cadetta TIVM Sud e Centro Nord. Le gare saranno in diretta Streaming e su ACI Sport TV (228 Sky). La 61 Alghero - Scala Piccada assegnerà anche il Trofeo “Ottavio Sechi” l’apprezzato ed amato pilota di casa con ben 53 stagioni all’attivo tutte con licenza AC Sassari, per il quale la famiglia ha istituito un montepremi, che andrà rispettivamente al più giovane ed al più longevo dei driver in gara.



I particolari dell’edizione 2023 dell’evento, con i suoi motivi sportivi e le prestigiose collaborazioni saranno svelate dai vertici dell’AC sassarese, del Comune di Alghero, della Regione Sardegna e della Fondazione Alghero, giovedì 30 marzo alle ore 11, quando presso “Lu Qualtè”, in centro storico si terrà la presentazione dell’evento. L’Automobile Club Sassari favorito dall’efficace partnership di Enti ed Istituzioni risponde puntualmente a tutte le esigenze che si sviluppano attorno ad un evento particolarmente importate per il territorio, molto alla promozione più concreta, soprattutto in un periodo diverso dall’alta stagione.



Come annunciato l’ANAS, sta completando i lavori di stesura di un nuovo nastro di asfalto lungo la strada che è il percorso di gara, al fine di rendere quanto più sicuro il percorso. L’ente è sempre tra i partner più preziosi delle competizione, che trova in tutto il personale ANAS professionalità e disponibilità. La Regione Sardegna con l’Assessorato allo Sport, come il Comune di Alghero e la Fondazione Alghero sono al fianco dell’organizzazione per curare ogni particolare che la renda quanto più accogliente ed invitante per i migliori protagonisti delle salite, i team ed il pubblico che potrà come sempre godere di uno spettacolo ad alta emozione.



I prestigiosi marchi privati che fanno parte della squadra di successo che garantisce ottima promozione attraverso lo spettacolo della corsa, aumentano e confermano la fiducia verso gli ottimi valori dello sport automobilistico. «Lavoriamo con una spiccata comunione di intenti - afferma Giulio Pes di San Vittorio, Presidente AC Sassari - tutte le componenti mostrano entusiasmo ed interesse verso un evento divenuto un riferimento per il territorio. Siamo particolarmente grati all’ANAS per l’impegno e la puntualità. Come sempre il Comune di Alghero apre le sue porte alle iniziative che attirano ed accolgono presenze importanti sul nostro territorio. La Fondazione Alghero è da sempre insostituibile compagna di viaggi di successo».



Nella foto: i lavori in corso nella strada panoramica