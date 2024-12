S.A. 18 marzo 2023 Endometriosi, intesa tra Asl e Aou Sassari L’endometriosi può essere definita come un’infiammazione cronica benigna degli organi genitali femminili e del peritoneo pelvico. Interessa il 10-20% delle donne in età fertile. Colpisce infatti prevalentemente donne tra i 25 e i 35 anni



SASSARI - Un protocollo di intesa tra Asl e Aou, in

collaborazione con l’assessorato regionale alla Sanità e il Consiglio

Regionale, per fare squadra nella lotta all’Endometriosi, dalla fase

dello screening e sino alla diagnosi e cura della patologia”, con queste

parole il Direttore Generale della Asl di Sassari, Flavio Sensi, ha

aperto i lavori del convegno “Endometriosi – dalla diagnosi alla vita di

tutti i giorni” svoltosi questa sera nella sala Angioy del Palazzo della

Provincia, organizzato da A.L.I.C.E. Odv (Endomarch Team Italy,

Associazione Lotta Italiana per la Consapevolezza sull’Endometriosi),

con il patrocinio di Asl Sassari, Aou, Comune e Provincia di Sassari, a

cui ha preso parte anche il Presidente del Consiglio Regionale, Michele

Pais.



Nel mese della consapevolezza sull’endometriosi, la Asl di Sassari ha

sostenuto l’iniziativa volta a creare consapevolezza e conoscenza sul

tema dell’edometriosi. L’endometriosi può essere definita come un’infiammazione cronica benigna degli organi genitali femminili e del peritoneo pelvico. Interessa il 10-20% delle donne in età fertile. Colpisce infatti prevalentemente donne tra i 25 e i 35 anni. Spesso asintomatica, quando questa patologia si manifesta compare con dolore pelvico, soprattutto in fase peri-mestruale, mestruazioni dolorose (dismenorrea), dolore durante i rapporti sessuali (dispareunia).



«La Asl di Sassari da tre anni ha attivato un ambulatorio sperimentale

dedicato alle pazienti affetti da endometriosi interno ai Consultorio

Familiari, intendo ora avviare un progetto, con finanziamento dedicato,

volto ad avvicinare la struttura alla città, trasferendolo dai locali di

San Camillo a quelli di Rizzeddu, sede del Consultorio, e per

l’implementazione della dotazione di strumentazione ecografica

indispensabile per poter effettuare il primo livello di diagnosi», ha

detto Sensi.



È quindi proprio il dolore il primo campanello di allarme

dell’endometriosi. Le donne che iniziano ad accusare una intensa

sintomatologia dolorosa nei giorni del ciclo (sintomi che, a volte, non

si risolvono neppure con antidolorifici e/o antispastici) o che

osservino di avere dolore durante i rapporti sessuali, devono

prontamente rivolgersi allo specialista per una visita ginecologica.

All’incontro erano presenti oltre ai rappresentanti regionali di

A.L.I.C.E. anche il direttore sanitario della Aou, Luigi Cugia, il

presidente del consiglio comunale, Maurilio Murru, e l’assessore alla

Cultura, Laura Useri.