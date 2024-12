S.A. 19 marzo 2023 Futsal corsara ad Oristano In classifica gli algheresi comandano con 57 punti, due in più del Domus Chia e sette sul Città di Cagliari. Sabato prossimo, 25 marzo, è in programma il match casalingo contro il Villaspeciosa



ALGHERO - La Futsal Alghero supera un altro scoglio insidioso, vincendo a Oristano e mantenendo la testa della classifica con due punti di vantaggio sul Domus Chia a quattro giornate dal termine del campionato di serie C1. 7-4 il risultato finale ma la formazione giallorossa ha dovuto fare i conti con la sfortuna e ancora una volta con un brutto infortunio, questa volta capitato a Roberto Demartis, che ha riportato una frattura allo zigomo e all’orbita oculare.



Primo tempo che si chiude sul 3-1 per la squadra di mister Rino Monti che con la doppietta di Molina e il gol di Fiori risponde all’iniziale vantaggio dei padroni di casa. L’Oristanese, mai doma, prova a rientrare in partita nella ripresa ma Becca, Fiori e soprattutto Molina spianano la strada verso il successo alla Futsal Alghero, che porta a casa tre punti fondamentali nella corsa verso la serie B.



In classifica gli algheresi comandano con 57 punti, due in più del Domus Chia e sette sul Città di Cagliari. Sabato prossimo, 25 marzo, è in programma il match casalingo contro il Villaspeciosa. Appuntamento alle ore 16 al Pala Manchia.



Nella foto: Molina del Futsal Alghero