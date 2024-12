S.A. 20 marzo 2023 Verdena e Zen Circus il 4 agosto ad Alghero Due band uniche, Zen Circus e Verdena, in una sola grande data. Una strepitosa serata da vivere fronte palco, fra l’amarcord e la scoperta, la contemporaneità dei testi e la potenza delle note che li avvolgono



ALGHERO - Compiuti i suoi primi 25 anni, il festival Abbabula torna ad abbracciare in maniera forte e vigorosa il grande rock e il puro indie con la collaborazione della Shining Production. Lo fa in occasione della 25^ edizione del festival - organizzato dalla Cooperativa Le Ragazze Terribili - che il 4 agosto 2023 alle ore 21 porterà sul palco dell’arena “Ivan Graziani” allestito dalla Fondazione Alghero per l’intensa estate di “Alghero Experience”, due delle band più amate, impattanti e coinvolgenti dell’intero panorama rock & indie italiano: Verdena e Zen Circus.



Due band uniche, Zen Circus e Verdena, in una sola grande data. Una strepitosa serata da vivere fronte palco, fra l’amarcord e la scoperta, la contemporaneità dei testi e la potenza delle note che li avvolgono. Una scarica di adrenalinica energia per il pubblico di Alghero e dell’intera Isola, due formazioni storiche che hanno saputo innovare, capaci di colpire dritti allo stomaco fra chitarre distorte e voci graffiate ma anche di cullare chi li ascolta con ballate travolgenti perse fra onirico e realtà.



Dopo aver annunciato l’ultimo grande appuntamento a chiusura delle date del tour indoor (il prossimo 31 marzo 2023, Palazzo dello Sport di Roma) ed in attesa del tour europeo che vedrà il gruppo in tour all’estero nel mese di aprile, i Verdena si preparano ad un’estate ricca di live sui palchi dei maggiori festival italiani: tante le tappe già in calendario, una cerchiata in rosso è proprio quella di Alghero per il festival Abbabula. Il Circo Zen, da Pisa: 12 album, un Ep, una raccolta e un romanzo anti-biografico, 20 anni di onorata carriera ed oltre 1000 concerti. Torna a sorpresa dal vivo quest’estate. Gli ultimi appuntamenti dello scorso dicembre sono andati completamente soldout al punto che tanti sono rimasti senza biglietto e sono stati programmati un’altra piccola serie di concerti prima dell’arrivederci. Gli Zen Circus, infatti, prenderanno una pausa di due anni da pubblicazioni e tour per dedicarsi ai rispettivi progetti solisti e lavorare a nuovo materiale.



Nella foto: I Verdena