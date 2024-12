S.A. 20 marzo 2023 Karate, Martial Gym sul podio ad Oristano La società algherese vittoria dopo vittoria ha conquistato il secondo posto nella classifica societaria, dietro solo alla società organizzatrice di Oristano



ALGHERO - Domenica 19 marzo si è svolta la 1° coppa di karate denominata coppa città di Oristano. Oltre 600 atleti da tutta la Sardegna hanno partecipato a questa prestigiosa e lunga gara iniziata alle 9.00 e terminata alle 19.00 senza interruzione su 4 aree di gara.

Non poteva mancare la Martial Gym Alghero che ha partecipato con un discreto numero di atleti dai 6 ai 60 anni di età, ma dove per la maggioranza erano alla prima gara della loro vita.



Ciononostante la società algherese vittoria dopo vittoria ha conquistato il secondo posto nella classifica societaria, dietro solo alla società organizzatrice di Oristano. Grande emozione ma anche soddisfazione per questi ragazzi che, per molti, era la prima competizione a cui hanno partecipato da quando hanno iniziato ad allenarsi da settembre scorso nella palestra del liceo scientifico di Alghero, sede degli allenamenti della Martial Gym.