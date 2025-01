S.A. 24 marzo 2023 L´ultimo libro di Luigi Garlando ad Alghero Nuovo appuntamento con il festival Dall´altra parte del mare. Protagonista della serata sarà il giornalista e scrittore Luigi Garlando che incontrerà il pubblico dei lettori alle 19,00 nella Torre Sulis



ALGHERO - Martedì 28 marzo nuovo appuntamento con il mondo dei libri e degli autori proposto dal festival Dall'altra parte del mare. Protagonista della serata sarà il giornalista e scrittore Luigi Garlando che incontrerà il pubblico dei lettori alle 19,00 nella Torre Sulis.

A conversare con lui del suo ultimo libro "Siamo come scintille" (Rizzoli) ci sarà Raffaele Sari. Luigi Garlando è la firma di punta della «Gazzetta dello Sport», e da anni scrive libri per ragazzi. Per questo mi chiamo Giovanni è uno dei libri più letti e adottati nelle scuole italiane. Con Rizzoli ha pubblicato anche Camilla che odiava la politica, L’estate che conobbi il Che (Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2017), Io e il Papu e Il mestiere più bello del mondo. Faccio il giornalista; è autore anche della fortunata serie Gol!, pubblicata da Piemme. Il suo ultimo romanzo è Vai all’Inferno, Dante! (Rizzoli 2020).



Dall'altra parte del mare è il festival creato dall'Associazione Itinerandia con la collaborazione e il sostegno della Libreria Cyrano, Fondazione Alghero, Regione Sardegna, Comuni di Alghero e Putifigari.

Il Libro: Scià è una instapoet di 16 anni, ha due milioni di follower e di sé mostra solo un’ombra (il nick viene da “shadow”). Gregorio è uno scrittore cinquantacinquenne che ha all’attivo un solo romanzo di straordinario successo, pubblicato ormai trent’anni fa - un miracolo editoriale che non si è più ripetuto. Ecco perché, quando arriva la proposta di un editore, accetta di fare da ghost writer (strapagato) di Scià e di seguirla nel suo primo tour di spettacolari reading in spiaggia. Gregorio è un uomo spiritoso e colto e conosce la grande letteratura; pensa ci sia ben poco da imparare da una ragazzina tutta social e frasi fatte. Scià ha capito molto presto che con i suoi pensieri schietti e le sue parole affilate può incontrare moltissime persone; e chissà che non possa far cambiare idea anche al presuntuoso scrittore che l’accompagna.