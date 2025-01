S.A. 24 marzo 2023 Killa e Sattei al Red Valley Festival E poi ancora la cantautrice e polistrumentista Hu e il DJ e produttore Wlady saranno al Red Valley il 15 agosto 2023 in occasione della quarta serata della manifestazione ad Olbia



OLBIA - Dopo i recenti annunci dei primi artisti di supporto della manifestazione più attesa dell’estate – da Geolier (sul palco il 12 agosto 2023 prima di Lazza e Guè) a Tananai (il 15 agosto prima degli Articolo 31 e Paul Kalkbrenner) passando per il DJ brasiliano Alok (il 14 agosto prima dei Black Eyed Peas e Sfera Ebbasta) -, gli organizzatori svelano altri quattro nomi degli artisti di supporto che scalderanno le serate del Red Valley Festival. La kermesse musicale, ormai tra le più importanti di Italia nel suo genere e che la scorsa estate ha ottenuto un grande successo con oltre 70.000 presenze da tutta la penisola, è pronta ad ospitare altri quattro tra gli artisti più talentuosi del momento: il rapper Emis Killa salirà sul palco del Red Valley Festival durante la prima serata di sabato 12 agosto 2023, mentre la cantante Mara Sattei si esibirà il 14 agosto 2023 durante la terza serata del Festival; infine, la cantautrice e polistrumentista Hu e il DJ e produttore Wlady saranno al Red Valley il 15 agosto 2023 in occasione della quarta serata della manifestazione, in programma presso l’area concerti dell’Olbia Arena.



Nella foto: Emis Killa