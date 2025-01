Cor 25 marzo 2023 Sardinia Airports con 233 collegamenti estivi «Sinergia tra gli scali Sardi segnale di crescita» Prove di società unica regionale per i tre aeroporti sardi di Cagliari, Olbia e Alghero. Gli assessori Moro (Trasporti) e Chessa (Turismo) presentano la summer 2023 ad Alghero e rilanciano la sinergia tra gli scali per veicolare l´immagine della Sardegna nel mondo



ALGHERO - 233 collegamenti, dei quali 144 internazionali verso 25 paesi, per un totale di 9.4 milioni di posti disponibili: sono i grandi numeri del Sardinia Airports network summer per il 2023. I posti disponibili sulle rotte internazionali sono in prevalenza per la Germania (23%), poi Francia (16%), Regno Unito (13%), Spagna e Svizzera (11%), Polonia (4%), Paesi Bassi (3%) e altri (19%). «Numeri che certificano il grande impegno economico, organizzativo e operativo fatto dalla Regione in sintonia con le tre gestioni aeroportuali della Sardegna, così da garantire il diritto alla mobilità da e per la Sardegna». Lo ha detto l’assessore regionale dei Trasporti, Antonio Moro, affiancato dall'assessore del Turismo, Gianni Chessa, durante la presentazione, all'aeroporto di Alghero, della stagione estiva nei tre aeroporti sardi. All'incontro hanno partecipato i rappresentanti delle società di gestione aeroportuale di Cagliari, Olbia e Alghero, oltre al presidente del Consiglio regionale, Michele Pais, e il sindaco di Alghero Mario Conoci.