«Sinergia tra gli scali Sardi segnale di crescita»

summer 2023, con quasi dieci milioni di posti e 233 collegamenti, ci fa guardare con grande fiducia e ottimismo alla nuova stagione, a conferma del ruolo centrale del Riviera del Corallo». Parole del sindaco di Alghero, Mario Conoci, in occasione della presentazione alla stampa, con la presenza dell’assessore regionale ai trasporti Antonio Moro e dell’assessore al turismo Gianni Chessa, della stagione estiva dagli Aeroporti di Sardegna. ALGHERO - «La sinergia tra gli aeroporti di Alghero, Cagliari e Olbia è un segno estremamente positivo per un'Isola che si muove in modo unitario in un'ottica di crescita. E il fatto che ci si sia ritrovati ad Alghero a presentare l'offerta complessiva della2023, con quasi dieci milioni di posti e 233 collegamenti, ci fa guardare con grande fiducia e ottimismo alla nuova stagione, a conferma del ruolo centrale del Riviera del Corallo». Parole del sindaco di Alghero, Mario Conoci, in occasione della presentazione alla stampa, con la presenza dell’assessore regionale ai trasporti Antonio Moro e dell’assessore al turismo Gianni Chessa, della stagione estiva dagli Aeroporti di Sardegna. Guarda e condividi il video su Alguer.tv