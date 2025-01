S.A. 26 marzo 2023 Torres recupera e pareggia al Vanni Sanna La formazione sassarese andata in svantaggio ha saputo reagire al gol e ha pareggiato contro l´Ancona. La Torres è al limite ultimo della zona playout



SASSARI - Ci ha provato sino all’ultimo la Torres. Andata in svantaggio ha saputo reagire al gol e agli episodi, non si è arresa anche quando sul dischetto si materializzava l’incubo raddoppio. Ha pareggiato i conti - 1-1 il risultato finale - e ha tentato il colpo. Un punto lungo la strada della salvezza, contro un avversario tosto che guarda ad altri obiettivi e alla fine della fiera ha rischiato di essere battuto.



Cinque gare al termine della stagione regolare. Cinque finali da giocare e provare a vincere, come impone il linguaggio del pallone e come suggerisce la classifica. Classifica che ancora non dice “allarme rosso” - la Torres è al limite ultimo della zona playout ma è ancora fuori dalla palude- ma che comunque lancia segnali importanti e richiama l’attenzione di società, staff tecnico, squadra, città e tifoseria. Il Vanni Sanna risponde. Ci sono oltre 100 tifosi dell’Ancona. C’è voglia di salvezza matematica, ma servono più mattoni per raggiungerla. È la prima di Alfonso Greco dal suo ritorno a Sassari. Richiamato per completare la missione conferma della categoria.



Ruocco resta ai box, Diakite si rivede in panchina e chissà che non possa regalarsi - all’occorrenza ovviamente - qualche scampolo di match. Gigi Scotto ritrova la maglia da titolare in attacco assieme a Scappini. Mediana affidata a Lora e Urso. In difesa c’è Dametto con Riccardo Pinna spostato in fascia. Garau difende i pali della porta rossoblù, Saporiti - come testato lungo la settimana di lavoro - gioca da esterno. L’Ancona è squadra costruita per fare bene, fa i conti con alcune assenze figlie dell’ultima partita giocata, ma è pericolosa nel suo insieme e nelle individualità (occhio a Spagnoli) a disposizione di mister Colavitto.



TORRES - ANCONA 1-1

Torres: Garau, Fabriani, Antonelli, Dametto, Pinna R. (38’ st Lisai), Liviero, Lora (11’ st Masala), Urso, Saporiti (29’ st Omoregbe), Scotto, Scappini (11’ st Diakite). A disposizione: Salvato, Girgi, Bonavolontà, Campagna, Carminati, Tesio, Gianola, Carboni, Heinz. Allenatore Greco

Ancona: Perucchini, Martina, De Santis, Camigliano, Spagnoli, Di Massimo (18’ st Lombardi), Paolucci (18’ st Basso), Petrella (18’ st Moretti), Fantoni, Mezzoni, Prezioso. A disposizione: Vitali, Perri, Ruani, Pecci, Brogli, Barnabà, Mattioli. Allenatore Colavitto

Arbitro: Mirabella di Napoli.

Assistenti: Ceolin di Treviso, Santarossa di Pordenone e Colelli di Ostia Lido.

Reti: 12’ pt Di Massimo (ANC); 10’ st Saporiti (TRS)

Note: ammoniti Scotto, Antonelli, Prezioso, Paolucci, Pinna, Dametto; espulso Lora per proteste dalla panchina.