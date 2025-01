S.A. 26 marzo 2023 Latte Dolce vince il derby contro Li Punti 24esima stagionale per il Sassari Calcio Latte Dolce, che batte 2-1 il Li Punti nel derby sassarese e sale a 78 punti in classifica, sempre in coabitazione con il Budoni



SASSARI - Quinta vittoria consecutiva e 24esima stagionale per il Sassari Calcio Latte Dolce, che batte 2-1 il Li Punti nel derby sassarese e sale a 78 punti in classifica, sempre in coabitazione con il Budoni.

Partono bene i ragazzi di mister Giorico che si portano avanti dopo 9’. Marcangeli viene atterrato in area e l’arbitro assegna il calcio di rigore: dal dischetto si presenta Cabeccia, che firma la rete dell’1-0.

Pochi minuti più tardi Saba insacca la rete del 2-0, ma l’arbitro ravvisa un tocco di mano e annulla la rete del centrocampista sassarese. Al 22’ Serna rifila una gomitata a Scognamillo in aera di rigore e l’arbitro assegna il secondo penalty di giornata.



Stavolta dagli 11 metri si presenta Marcangeli, ma Secchi respinge il rigore; lo stesso esterno ghilarzino si avventa sulla ribattuta e colpisce la traversa, poi Saba appoggia in rete a porta sguarnita. L’arbitro, però, annulla nuovamente la rete del giocatore ex Terracina per un fallo di Marcangeli sull’estremo difensore ospite. Al 36’ si fa vedere in avanti per la prima volta nel match il Li Punti con il tiro di Troisi che termina di poco a lato. Due minuti più tardi arriva il raddoppio dei padroni di casa: filtrante di Scognamillo, che trova Saba e stavolta il centrocampista sassarese firma la rete del 2-0. Prima dell’intervallo c’è spazio per un’altra grande occasione per il Sassari Calcio Latte Dolce, ma Grassi manca l’appuntamento col pallone. Dopo un sostanziale recupero, il primo tempo termina con il Sassari Calcio Latte Dolce avanti 2-0.



Al ritorno dagli spogliatoi, dopo 40” il Li Punti accorcia subito le distanze con Alvarez, abile a ribadire in rete il cross del compagno.

Al 69’Grassi riesce a smarcarsi, ma il tiro viene respinto da Secchi. Il Li Punti prova ad alzare il proprio baricentro, ma gli ospiti non riescono a rendersi particolamente pericolosi. A 4’ dalla fine Serra va a un passo dal gol, ma ancora una volta Secchi tiene in partita gli ospiti con una parata miracolosa. All’87’ si registra l’ultima azione del match con Olmetto che ci prova dai 30 metri, ma Congiunti para senza troppi patemi. Il Sassari Calcio Latte Dolce vince 2-1 e ottiene un successo importante per il prosieguo del campionato.



LATTE DOLCE - LI PUNTI 2-1

Sassari Calcio Latte Dolce: Congiunti; Pireddu, Cabeccia, Russu, Canu; Piga, Saba (30’ st Serra), Tuccio (21’ st Olivera); Marcangeli, Grassi (25’ st Piredda), Scognamillo. A disposizione: Panai, D’Apice, Dore, Galante, Sanna. Allenatore: Mauro Giorico

Li Punti: Secchi, Barracca, Olmetto, Val, Serna, Manca, Ruiu (24’ st Castigliego), Troisi, Lemiechevsky (18’ st Coulibaly), Fini (37’ st Garau), Alvarez. A disposizione: Mannoni, Pes, Salis, Delrio, Ruiu, Masala. Allenatore: Cosimo Salis

Marcatori: 10’ Cabeccia (R) (SLD), 38’ Saba (SLD, Alvarez (LP)

Ammonizioni: Grassi (SLD), Pireddu (SLD), Canu (SLD), Barracca (LP), Serna (LP), Val (LP), Olmetto (LP)

Espulsioni: Saba (SLD), Troisi (LP), Serna (LP), Decherchi (accompagnatore Li Punti)

Angoli: 5-1