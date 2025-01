S.A. 27 marzo 2023 Aree caravan: contributi ai comuni sardi Possono partecipare all´Avviso i comuni della Regione Sardegna che abbiano o che individuino nel proprio territorio aree di proprietà comunali da destinare ad aree comunali attrezzate di sosta temporanea per autocaravan e caravan, Scadenza l´11 maggio



CAGLIARI - Approvato dalla Direzione generale del Turismo, l'Avviso pubblico per la concessione di contributi ai Comuni sardi per la realizzazione, la ristrutturazione e/o l’ampliamento di aree attrezzate di sosta temporanea ai fini turistici, riservate esclusivamente alla sosta occasionale di autocaravan e di caravan. Possono partecipare all'Avviso i comuni della Regione Sardegna - in forma singola o associata che abbiano o che individuino nel proprio territorio aree di proprietà comunali da destinare ad aree comunali attrezzate di sosta temporanea per autocaravan e caravan. Le domande di partecipazione al finanziamento devono essere inviate esclusivamente via PEC, all'indirizzo: tur.programmazione@pec.regione.sardegna.it

dalle ore 00:00:00 del 27 marzo 2023 fino alle ore 23:59 dell'11 maggio 2023.