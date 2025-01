S.A. 27 marzo 2023 Sired in pensione, arriva nuova piattaforma Dal 3 aprile entrerà in esercizio la nuova piattaforma ROSS-1000 che sostituirà il sistema SIRED nella gestione e rilevazione delle presenze turistiche in Sardegna



CAGLIARI - Il prossimo 3 aprile entrerà in esercizio la nuova piattaforma ROSS-1000 che sostituirà il sistema SIRED nella gestione e rilevazione delle presenze turistiche da parte degli operatori delle strutture ricettive. Per facilitare il processo di innovazione, l'Assessorato, in collaborazione con Gruppo Informatica e Servizi GIES Srl (l’azienda produttrice del software ROSS-1000) ha organizzato sette eventi distribuiti sul territorio regionale, volti a presentare la nuova piattaforma agli operatori, illustrare le nuove funzionalità, approfondirne le modalità di utilizzo e fornire tutte le delucidazioni necessarie.