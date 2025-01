S.A. 29 marzo 2023 Serie C: Tc Alghero perde in casa Nel match valido per la terza giornata del girone 2 del campionato regionale di Serie C di tennis maschile a squadre gli algheresi hanno perso 5-1 contro il Quattro Mori Tennis Team sul green set di Maria Pia



ALGHERO - Recupero amaro per il Tc Alghero. Nel match valido per la terza giornata del girone 2 del campionato regionale di Serie C di tennis maschile a squadre gli algheresi hanno perso 5-1 contro il Quattro Mori Tennis Team sul green set di Maria Pia. Il punto dei padroni di casa è arrivato grazie a Niccolò Carta, bravo a cancellare due match point e vincere 7-5 al terzo set dopo essere stato sotto 2-5, 15-40. Sconfitte per Alessandro Ivaldi, Gabriele Marras e Davide Scanu in singolare, e per le coppie Ivaldi/Scanu e Carta/Fabiano Fois in doppio.



Nella foto: Niccolò Carta