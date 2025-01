S.A. 1 aprile 2023 Cciaa più digitale con gli one to one Alla Camera di Commercio di Sassari il via agli Open Day to Digital, per affiancare in modo sempre più efficace le imprese del territorio nel loro percorso verso la digitalizzazione



SASSARI - L’Innovation Lab, il centro di competenza digitale della Camera di Commercio di Sassari alza ancora la posta, e insieme al percorso del “Digitale non è mai stato così semplice” dà il via agli Open Day to Digital, per affiancare in modo sempre più efficace le imprese del territorio nel loro percorso verso la digitalizzazione. Dopo il percorso partito nell’ottobre del 2022 e che arriverà a conclusione il prossimo giugno, dopo aver proposto dodici seminari e otto laboratori di progettazione su vari aspetti del tema, che ad oggi sfiorano nel loro complesso le 500 presenze, ha ampliato la sua offerta con una serie di incontri one to one che hanno preso il via proprio ieri nella sede camerale.



«Digitalizzazione e sostenibilità sono al momento le due parole d’ordine – ha detto il presidente camerale Stefano Visconti durante la presentazione dell’iniziativa – e come Camera di Commercio possiamo dire di aver precorso i tempi. In questo spazio si fa migrazione di cultura digitale, e noi puntiamo a formare il maggior numero di imprese». Senza sosta. Anche se: «L’argomento risulta ancora complicato per le piccole e medie imprese – ha aggiunto la vice presidente camerale, Maria Amelia Lai – per questo nasce questa piattaforma per mettere ancora più in relazione utenti ed operatori. Ma non ci fermiamo qui, stiamo già pensando di andare oltre». Ecco perché la struttura camerale dedicata a questo progetto lavora a pieno regime.



«C’è differenza fra conoscenza e competenza – ha spiegato Paolo Murenu, membro della giunta camerale e referente per il progetto – negli anni le aziende del Nord Sardegna hanno acquisito importanti competenze, ora è il momento di approfondire le conoscenze. Sul territorio abbiamo alcune eccellenze, ma sulla digitalizzazione il livello del territorio è quello di “esordiente”, con solo il 10% delle nostre realtà definibili digitalizzate». Per questo l’ente camerale negli ultimi otto mesi ha lavorato sodo sul tema, con il ciclo di iniziative che hanno raggiunto 1.300 utenti, e 400 aziende che si sono iscritte alla piattaforma. Adesso arrivano come detto gli Open Day to Digital, organizzati in collaborazione con Infocamere, che si svolgeranno ogni mercoledì dalle 9 alle 17. Il servizio ha l’obiettivo di supportare imprese, aspiranti imprenditori, liberi professionisti, studenti e NEET per cogliere le opportunità del digitale grazie ad incontri con esperti sui diversi tempi. Gli incontri, ne sono già previsti 168, numero che andrà evidentemente ad aumentare, della durata di un’ora l’uno, possono svolgersi sia in presenza che da remoto su piattaforma Zoom, e danno la possibilità di trattare fino a quattro tematiche a scelta fra big data, blockchain, chatbot, organizzazione e promozione di eventi online, web analytics.