Cor 30 marzo 2023 La settimana Santa in Aou Sassari Predisposto il calendario delle messe: al settimo piano dell’ospedale civile le celebrazioni di avvicinamento alla Pasqua. Domenica 9 aprile le funzioni religiose nelle tre cappelle aziendali



SASSARI – Inizieranno il 2 aprile in Aou Sassari, con la celebrazione della Domenica delle palme, i riti della Settimana Santa. Le messe di avvicinamento alla Pasqua si svolgeranno tutte nella cappella al settimo piano dell’ospedale civile di via Enrico De Nicola, con la diretta streaming sul canale Facebook della Cappellania ospedaliera.



La messa della Domenica delle palme e la loro benedizione si svolgerà alle ore 10,20



Giovedì 6 aprile, alle 17, sarà celebrata la messa in Coena domini.



Venerdì 7 aprile, sempre alle ore 17, si svolgerà l’azione liturgica della passione.



Sabato 8 aprile, alle ore 20, i cappellani ospedalieri celebreranno la messa della vigilia pasquale.



Domenica 9 aprile le messe di Pasqua si svolgeranno alle ore 10,30 nelle tre cappelle ospedaliere: al settimo piano del Santissima Annunziata, nella cappella della Sacra Famiglia al quinto piano del Materno infantile e nella cappella San Pietro, al piano terra del Palazzo Clemente. Il programma delle funzioni religiose è stato predisposto dai cappellani ospedalieri: don Piero Bussu, don Virgilio Bosincu e padre Eugenio Pesenti. Per l’accesso alle strutture ospedaliere è necessario indossare la mascherina FFP2.