Cor 30 marzo 2023 Alghero: Si completa la ciclabile a Maria Pia Completamento della pista ciclabile di Viale Primo Maggio, Via Lido con Viale Burruni, attraverso la zona sportiva di Maria Pia ad Alghero. L´intervento inserito nel progetto di sviluppo territoriale della Rete metropolitana



ALGHERO - Il vecchio progetto inserito nel più ampio piano di sviluppo territoriale della Rete Metropolitana prende parzialmente corpo. Sarà la società C.L.M di Orosei ad eseguire i lavori di completamento dei percorsi di fruizione dell'area umida del Calich. Si tratta di un intervento a valere sui Fondo di Sviluppo e Coesione per un importo complessivo di circa 440 mila euro nell’ambito del più articolato progetto di sviluppo territoriale della Rete metropolitana del nord Sardegna. L'intervento prevede il collegamento tra la pista ciclabile di Viale Primo Maggio, in prosecuzione della Via Lido col Viale Burruni, attraverso l’area sportiva di Maria Pia, oltre alla realizzazione di una nuova area sosta. Il progetto curato dalla RTP composta dagli architetti Benedetta Tilloca, Martina Mugoni e l'ing. Roberto Cristiani prevede 100 giorni di lavori alla consegna del cantiere.



Nella foto: il rendering dell'attraversamento pedonale-ciclabile sul Viale Primo Maggio