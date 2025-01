Cor 30 marzo 2023 Coppa Italia, Women in semifinale La Dinamo compie un’autentica impresa riuscendo a conquistare la semifinale di Coppa Italia, battendo in rimonta il Geas 53-48, al termine di una battaglia senza esclusioni di colpi



SASSARI - La Dinamo compie un’autentica impresa riuscendo a conquistare la semifinale di Coppa Italia, battendo in rimonta il Geas 53-48, al termine di una battaglia senza esclusioni di colpi. Carangelo ha la febbre alta e rimane in campo stoicamente, Sassari rimonta da -16 e negli ultimi 5 minuti fa il break decisivo con i canestri decisivi di Gustavsson. 19 punti e 12 rimbalzi per Holmes, 14 punti e 10 rimbalzi per la svedese. Storica semifinale domani alle 18 contro le campionesse italiane di Schio.



DINAMO BDS – GEAS SESTO SAN GIOVANNI 53-48 (7-14 / 24-27 / 36-37)