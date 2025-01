S.A. 31 marzo 2023 Domenica 2 aprile sciopero aerei La fascia orario di astensione dal lavoro sarà dalle 13 alle 17. Secondo una stima, oltre 200mila i viaggiatori italiani possono subire un disservizio per lo sciopero aereo



ALGHERO - Continuano gli scioperi aerei in Europa. Dopo i disservizi riscontrati nelle scorse settimane in Germania e in Francia, adesso è il turno dell’Italia, con lo sciopero indetto dagli operatori dell’Enav in occasione di domenica 2 aprile. Uno sciopero che avrà pesanti ripercussioni nei passeggeri, con voli cancellati e voli in ritardo. Secondo una stima di ItaliaRimborso, oltre 200mila i viaggiatori italiani possono subire un disservizio per lo sciopero aereo. La fascia orario di astensione dal lavoro sarà dalle 13 alle 17, con tre distinte azioni di sciopero a livello nazionale, indette da Ugl-Ta e Unica, Filt-Cgil e Uiltrasporti e Fit-Cisl.